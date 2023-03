Der 100. Geburtstag einer Heimatdichterin

100 Jahre alt zu werden, das ist auch heute noch nicht selbstverständlich. Diesen besonderen Tag erlebte jetzt Katharina Trometer.

Der 23. 3., das ist ein Datum, das sich nicht nur für spontane Hochzeiten gut eignete – es lässt sich auch als Geburtstag gut merken. Das gilt nicht nur 2023, sondern das war auch schon 1923 so. Genau an diesem Tag kam die Wollmetshofenerin Katharina Trometer, im Ort vor allem als "Käthi" bekannt, zur Welt. Jetzt konnte sie ihren 100. Geburtstag feiern.

Der Langenneufnacher Gesangverein "Liederhain" hatte im Garten Aufstellung genommen und gratulierte seinem wohl treuesten Mitglied: 1983, als es ihr die Zeit erlaubte, war Käthi Trometer dort Mitglied geworden und verstärkte über 20 Jahre den Sopran. Nun ist sie seit weiteren 20 Jahren Ehren- und Fördermitglied – das bedeutet für sie in diesem Jahr also ein weiteres Jubiläum.

Normalerweise ist sie für Lobgedichte zuständig

Bekannt ist Käthi Trometer auch als Heimatdichterin. Es gibt im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen, ihrer Heimat, kaum einen runden Geburtstag, kaum ein Ereignis, zu dem "unserer Käthi" bis heute nicht ein paar liebenswerte Reime einfielen. Dieses dichterische Talent brachte sie auch in den Liederhain ein und so fügte sie bestehenden Melodien gern zusätzliche Strophen an.

Es gab also Grund genug für das Geburtstagsständchen der Sänger und Sängerinnen, die "Von fern klingt eine Melodie" mit dem erweiterten Text als Geschenk dabei hatten. Mit dem irischen Segenswunsch "… halte Gott dich fest in seiner Hand", endete das kleine Konzert und im Auge schimmerten ein paar Tränen der Rührung.

