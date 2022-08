Zusmarshausen

vor 17 Min.

Bahnausbau: Bürgerliste Zusmarshausen sieht CSU in der Pflicht

Plus Die Bürgerliste Zusmarshausen fordert die CSU auf, sich gegen die türkise Trasse zu positionieren. Sie sehen einen Mehrwert für die Region nur an der Bestandsstrecke.

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) hat sich besorgt zu den Entwicklungen rund um den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg geäußert. Sie befürchtet, dass am Ende eine Trassenvariante gebaut werden könnte, die nördlich an Wollbach vorbeiführt. Die Bürgerliste geht davon aus, dass diese türkise Trasse der Region um Wollbach und Wörleschwang Nachteile bringt. Jetzt sieht sie die CSU in der Pflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .