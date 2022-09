Zusmarshausen

vor 47 Min.

Drei neue Kita-Leiterinnen in Zusmarshausen und Wörleschwang

Die Kita ZuS in Zusmarshausen und der Kindergarten "Pusteblume" in Wörleschwang haben neue Leiterinnen.

Plus Theresa Eisenhofer und Anika Linder leiten jetzt die Kita ZuS in Zusmarshausen. Im Wörleschwanger Kindergarten "Pusteblume" hat Carolin Matt die Leitung übernommen.

Der Start ins neue Kindergartenjahr bringt für die Kleinen alljährlich viel Neues mit sich. In diesem Jahr gilt das auch für drei erwachsene Frauen in Zusmarshausen und Wörleschwang. Sie haben die Leitungen des Naturkindergartens "Pusteblume" in Wörleschwang und der Kita ZuS "Zwischen Wald und See" übernommen. In Zusmarshausen gehen Anika Linder und Theresa Eisenhofer als Team an die Aufgabe heran. Sie wollen Bewährtes erhalten und gleichzeitig viele neue Ideen mit einbringen.

