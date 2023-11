Zusmarshausen

17:10 Uhr

Kabarettist Nepo Fitz im Kulturstadel in Wörleschwang: Was erwartet die Zuschauer?

Kabarett Nepo Fitz tritt am Donnerstag im Kulturstadel in Wörleschwang auf.

Plus Auf der Bühne gibt Kabarettist, Musiker und Schauspieler Nepo Fitz Vollgas. Im Interview verrät er vor seinem Auftritt in Wörleschwang aber auch, was ihn sprachlos macht.

Von Michaela Krämer

Über Sie war zuletzt folgendes zu lesen: Energie, musikalische Leidenschaft, schwarzer Humor. Trifft das ihr Programm?



Nepo Fitz: Energie und musikalische Leidenschaft? Klingt, als hätte jemand meine Auftritte tatsächlich überlebt! Presseartikel sind wie ein Glücksrad – manchmal trifft's, manchmal nicht. Aber wenn jemand meine Show besser beschreibt, als ich es je könnte, dann reiße ich mir das natürlich unter den Nagel.

Wie würden Sie Ihr Publikum beschreiben?



Nepo Fitz: Ich habe keinen bestimmten Publikumstyp. Ich nehme sie, wie sie kommen - eine bunte Mischung aus allen Altersgruppen und Hintergründen: Kultur-Junkies, Kabarett-Neulinge, Denker, Lacher. Senioren, junge Paare. Und genau das liebe ich! Jeder ist willkommen und wird Teil des Spektakels. Es ist diese Vielfalt, die jede Show zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

