Verstopftes Waschbecken und Beleidigung in Bäckereifilialen

Ein Mann beleidigte eine Angestellte einer Bäckereifiliale im Hochfeld. Dann verstopfte jemand das Waschbecken in einer anderen Filiale desselben Unternehmens.

Böse Überraschung für die Angestellten einer Bäckereifiliale im Textilviertel: Am Montag, vermutlich zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr, verstopfte eine unbekannte Person das Waschbecken auf dem Kunden-WC des Geschäfts in der Straße Am Schäfflerbach und drehte den Wasserhahn auf. Das Wasser drang bis in den Bistrobereich vor, wodurch der dortige Boden aufzuquellen begann. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Bereits am Sonntag gegen 12.50 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Filiale desselben Unternehmens in der Schertlinstraße und beleidigte eine Angestellte mit unflätigen Ausdrücken sowie anstößigen Gesten. Anschließend entfernte er sich auf einem Fahrrad in östliche Richtung. Der Unbekannte im zweiten Fall wurde wie folgt beschrieben: männlich, osteuropäische Erscheinung, etwa 180 Zentimeter groß, rund 30 Jahre alt, kurz rasierte Haare und schlanke Statur. Er war am Oberkörper unbekleidet und trug eine kurze, weiß-blau-rote Hose. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd prüft, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)