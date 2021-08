Unbekannter schlägt Scheibe von Taxi ein und stiehlt Geldbeutel

Die Scheibe eines Taxis wird von einer unbekannten Person eingeschlagen. Sie nimmt die Geldbörse mit den Einnahmen mit.

In der Zeit von Sonntag, 12.45 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Taxi. Das Taxi war laut Polizei während der Tatzeit in der Haunstetter Straße (auf Höhe der 200er-Hausnummern) geparkt, wobei die Geldbörse mit den Einnahmen von außen sichtbar im Fahrzeug lag. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete die Geldbörse, in welcher sich ein geringer dreistelliger Betrag befand. Die PI Augsburg Süd nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (ziss)