vor 36 Min.

Champagner für die „Hexen“

Frauen-Band hört nach 16 Jahren auf

Sie waren Dauergäste auf dem Plärrer. Die Band „Isartaler Hexen“ spielte seit dem Jahr 2002 im Schallerzelt. Erstmals engagiert hatte sie noch der alte Festwirt Louis Bartmann. Nachfolger Dieter Held setzte die Zusammenarbeit dann fort. Zwei Mal pro Plärrer sorgte die Band, die nur aus Frauen besteht, für Stimmung. Zuletzt war immer dienstags „Hexen“-Tag. Viele Fans kamen extra an diesem Tag auf das Volksfest. Weil Frontfrau Ulla Vater sich nach vier Jahrzehnten als Profimusikerin zur Ruhe setzen will, löst sich die Band im November auf. Die Trompeterin hat auch schon auf dem Oktoberfest gespielt. Bis zum letzten Konzert am 10. November in Kulmbach sind sie noch auf Abschiedstournee unterwegs.

Beim letzten Auftritt im Schallerzelt überreichten Festwirt Dieter Held und seine Tochter Tina den Musikerinnen Blumen und Champagner. Auch Harry Winderl, Barchef an der „Schaller-Alm“, hat die Frauen mit den Jahren ins Herz geschlossen. Von ihm gab’s deshalb noch eine weitere, signierte Flasche Champagner dazu. Wer künftig als Ersatz für die „Isartaler Hexen“ spielen soll, verrät Wirt Dieter Held noch nicht. Nur so viel will er sagen: Beim kommenden Frühjahrsplärrer werde an einem Tag eine Band mit einem Sound zu hören sein, den es so auf dem Plärrer bislang noch nicht gegeben habe. (jöh)

Themen Folgen