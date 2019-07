vor 19 Min.

"Das perfekte Dinner": Woche in Augsburg endet mit gleich zwei Siegern

Bild: Tv now / Itv Studios

Hatten zusammen Spaß beim „perfekten Dinner“ in Augsburg: (v.l.) Claudia, Angela, Gastgeberin Kristina, Fabian und Rudi.

Die Sendung "Das perfekte Dinner" auf Vox mit Teilnehmern aus Augsburg und der Region ist diese Woche mit einer Überraschung geendet: Es gibt gleich zwei Sieger.

Von Lisa Gilz

Das hätte nach dem phänomenalen Punkte-Ergebnis am Donnerstag keiner erwartet: Als „Rudi“ Niebauer, 51, aus Bobingen am vierten Abend 38 Punkte erhält, schien der Gewinner der Kochshow „Das perfekte Dinner“ auf Vox schon festzustehen. Doch dann gab es noch eine Überraschung unter den Teilnehmern aus der Region.

Claudia Kindl, 59, aus Augsburg, bekam am Freitagabend die gleiche Punktzahl als Gastgeberin verliehen. Das ist ungewöhnlich. Zumal beide mit durchschnittlich mehr als neun Punkten eine sehr gute Bewertung erzielt haben. Die beiden Gewinner gönnen sich den Sieg – und teilen sich das Preisgeld von 3000 Euro. Und sie sind nicht nur dafür dankbar, sondern auch für die Erfahrung und die Bekanntschaften, die sie beim Dreh gemacht haben.

"Das perfekte Dinner": Kandidat aus Bobingen ist erfolgreicher Hobbybäcker

Rudi Niebauer, der schon länger ein erfolgreicher Hobbybäcker ist, verfolgt die Serie seit dem Start vor 13 Jahren. Vor fünf Jahren hatte er sich schon einmal beworben. Aber erst mit der zweiten Anmeldung hat es geklappt. Bei Claudia Kindl war es anders. Die Augsburgerin hatte schon einmal die Chance mitzumachen, musste aber wegen Umbaumaßnahmen an ihrem Haus absagen. Nun waren beide beim „Perfekten Dinner“ dabei und konnten mit ihren Menüs überzeugen.

Das Konzept der Vox-Sendung: Es gibt fünf Teilnehmer. Jeder darf an jeweils einem Abend bei sich zu Hause die anderen Kandidaten bewirten und für sie aufkochen. Die Teilnehmer bewerten also im Laufe der Woche ihre Menüs gegenseitig. Die höchste Punktzahl liegt bei zehn.

Während Rudi seine Bäckererfahrung zum Einsatz bringen konnte und mit Seelen, Knödeln aus Vinschgauer-Brot und einer Nachspeise aus Milchbrötchen punktete, haben Claudias Gerichte, wie ihr „Gustus Augustus“ und die Hauptspeise „Firnhaberau Heide“, die anderen Kandidaten verzaubert.

Mit frisch gebackenen Seelen punktete Rudi Niebauer bei seinem perfekten Dinner. Bild: Anja Fischer

Zwei Sieger bei "Das perfekte Dinner" aus Augsburg

Beide Gewinner haben das Kochen als Hobby erst mit dem Alter für sich entdeckt. Für Claudia könnte es jeden Tag Gemüse und Fisch geben. Rudis Lieblingsessen verankert sich in seiner Kindheit: Der Semmelauflauf, oder eben „Scheiterhaufen“ ist traditionell eine Resteverwertung wie ein Armer-Ritter. So einen Auflauf hatte er am Donnerstag auch den anderen Kandidaten als Nachtisch vorgesetzt und konnte die vier anderen Teilnehmer von seinem Lieblingsessen überzeugen.

