04.07.2019

Die Welt und ihre 1000 Farben

Kinderchor der Kita St. Elisabeth stellt ein Musical auf die Beine

Von Gerlinde Knoller

Die Botschaft ist aktuell, nicht nur für Kinder: Was wäre das für eine Welt, in der alles gleichförmig grau ist? In der alle das Gleiche essen, das Gleiche denken und in der es keine Geheimnisse mehr gibt? Darum ging es in dem Kindermusical „Tausend Farben hat die Welt“, das der Kinderchor der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth in diesen Tagen auf die Bühne bringt. Es ist das jährliche große Projekt des Kinderchors, der aus Vorschulkindern der Kita besteht. Eine beachtliche Leistung, denn die Kinder, die ja noch nicht lesen können und somit viel auswendig zu lernen hatten, bestritten ein einstündiges Programm aus Musik, Text und Bewegung. Premiere hatte das Stück vor den anderen Gruppen der Kindertagesstätte; an diesem Donnerstag wird es vor Eltern, Bekannten und Interessierten im Pfarrsaal von St. Elisabeth noch mal aufgeführt.

Und darum geht’s: Die „Egalos“, drei Kinder ganz in Grau, stehlen der Welt die Farben und verstecken sie. Zwei Kinder namens Vario und Colorido machen sich in einer Fantasiereise auf den Weg um die Welt, um dort bei den Kindern in den jeweiligen Ländern die Farben wieder aufzuspüren und sie zurückzuholen. Zauberhaft, wie immer je zwei oder drei Kinder als Bewohner eines Kontinents oder Landes dargestellt sind und von den hier typischen Farben erzählen, die sich auch in den Landesflaggen wiederfinden: Da sind zwei Kinder aus Asien in roter Kleidung, Kinder aus Ghana erzählen vom Gelb des Löwenfells und des Sands, Kinder aus Brasilien beschreiben das Grün des Regenwaldes, und Kinder aus Australien schwärmen vom Blau des Himmels und des Meeres. Alle sind sie bereit, von ihren Farben etwas abzugeben, sodass die „Egalos“ keine Chance mehr haben.

Doch was wäre ein Musical ohne Musik! Wie die Profis sangen die Kinder im Chor eine ganze Reihe von Liedern, bewegten sich dazu oder schlugen mit Handtrommeln den Rhythmus. Davon angesteckt klatschte das junge Publikum bei manchem gerne mit. Bei diesem Kindermusical war zu spüren, dass es ein Gemeinschaftswerk war, bei dem jedes Kind seine Rolle hatte und auf seine Weise glänzen konnte.

Das Kindermusical „Tausend Farben hat die Welt“ wird noch einmal gezeigt an diesem Donnerstag, 4. Juli, 15.30 Uhr, im Pfarrsaal von St. Elisabeth, Lechhausen.

