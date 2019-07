vor 19 Min.

Dieb klaut einer 90-Jährigen Handtasche aus Rollator

Die Hilflosigkeit einer 90 Jahre alten Frau hat ein unbekannter Mann in Pfersee ausgenutzt. Die Polizei spricht von einer "mehr als moralisch verwerflichen" Tat.

Die 90 Jahre alte Dame benutzt einen Rollator, da sie in dem hohen Alter schlecht zu Fuß ist. Am Donnerstag war die Seniorin damit gegen 13.30 Uhr in der Straße "Am Webereck" unterwegs. Hinter einer Wohnanlage im dortigen Grünbereich passte der unbekannte Täter die Frau ab. Sie hatte in ihrem Rollator ihre Handtasche verstaut. Der dreiste Täter nahm diese heraus und flüchtete anschließend samt Beute mit seinem Fahrrad in Richtung Wertach.

Das Opfer konnte ihn nur spärlich beschreiben. Demnach handelt es sich um einen Mann, der mit einer schwarzen Jacke bekleidet war und ein Fahrrad bei sich hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)