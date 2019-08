vor 5 Min.

Elterntaxis verhalten sich oft falsch

Zählung vor Schulen legt einige Probleme offen

Stehenbleiben im absoluten Halteverbot, in der zweiten Reihe, auf dem Gehweg, dem Radweg, dem Zebrastreifen, in der Einfahrt – diese Liste ist der Jahresaktion „Goodbye Elterntaxi!“ des Auto Clubs Europa (ACE) entnommen. Bei Stichproben am Ende des vergangenen Schuljahres hat der ACE festgestellt, dass schwabenweit rund die Hälfte der Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule gebracht haben, einen der Verstöße begangen hätten.

„Dass die Gefahr vom eigenen Auto ausgeht, merken die Eltern gar nicht, dabei gehen die meisten Kinder gerne zu Fuß mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und radeln auch gerne“, weiß ACE-Kreisvorsitzender Harald Eckart. Er hat für den ACE in Augsburg vor der Anna-Schule und dem Maria-Theresia-Gymnasium gezählt. Haarsträubend gefährliche Verstöße habe es nicht gegeben, trotzdem seien Elterntaxis ein Problem.

Beste Möglichkeit ist, den Schulweg jetzt in den Ferien zu üben und dann, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, die Kinder alleine laufen zu lassen. „Sollte der Schulweg tatsächlich sehr lange sein, könnte man die Kinder wenigstens einen Teil der Strecke gehen lassen, statt sie bis direkt vor das Schultor zu fahren“, so der ACE-Regionalbeauftragte Falk Hoffmann.

Auch der öffentliche Nahverkehr sei eine gute Alternative, so SPD-Landtagsabgeordneter und Schirmherr der Aktion Harald Güller. Nötig sei ein guter Ausbau von Fußwegen mit Ampeln und Zebrastreifen. „Sicheres Verhalten im Straßenverkehr lässt sich nicht auf der Rückbank eines Autos erlernen“, so Güller. (skro)

