vor 33 Min.

Guide Michelin: Mit diesen Gerichten haben Augsburgs Köche überzeugt

Christian Grünwald in seinem Restaurant August in der Haag Villa: Mit seiner Küche konnte er die Tester vom Guide Michelin erneut überzeugen und führt weiter zwei Sterne.

Plus Die Restauranttester des Guide Michelin haben bei Christian Grünwald und Simon Lang gegessen und Sterne verteilt. Welche Restaurants sie in Augsburg und Umland noch empfehlen.

Von Lilo Murr

Drei Sterne im Michelin sind das Non plus ultra: Nur zehn Lokale in Deutschland können damit glänzen. 43 Restaurants haben zwei Sterne, sie stehen für eine Spitzenküche und sind einen Umweg wert. In Augsburg würde dieser ins „August“ führen, das diese Woche wieder mit zwei Sternen gewürdigt wurde. Doch auch sonst gibt es in Augsburg Lokale, die ein hervorragendes Erlebnis versprechen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen