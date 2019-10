Lechhauser Kirchweih: 2020 kommt ein neuer Festwirt

Plus Gäste finden es „super“, dass auch Stadtteile ein eigenes kleines Volksfest haben. Wie Schausteller die Zukunft der Lechhauser Kirchweih einschätzen.

Die Lechhauser Kirchweih hatte am Samstag einen schwierigen Start. Bevor das Wetter nachmittags mitspielte, regnete es ein wenig. Die andere Herausforderung für die Schausteller: „Wir sind heute FCA-geschädigt“, meinte Patrick Gerstmeier am Samstag. Der 42-Jährige verkauft auf der Kirchweih Frozen Yogurt und Crêpes. Mit dem Fußball-Duell FCA gegen FCB hatte das Fest starke Konkurrenz. „Wir haben eine ähnliche Klientel – wer ins Stadion geht, besucht auch gerne Volksfeste“, so Gerstmeier.

Angesichts dieser Hürden schlug sich die Kirchweih am Eröffnungstag aber recht wacker was die Besucherzahlen angeht. Eine Besucherin ist Dora Resch. Die 29-Jährige besuchte die Lechhauser Kirchweih zum ersten Mal und findet es „super, dass ein Stadtteil sein eigenes kleines Fest hat.“ Auch das mit Liveblasmusik beschallte Bierzelt war gut besucht. Im kommenden Jahr allerdings wird sich das ändern.

Lechhauser Kirchweih: Dieter Held hört auf

Dieter Held, der das Zelt 14 Jahre betrieben hat, hört auf. Zu unrentabel sei das Geschäft, dazu kommt die Doppelbelastung mit der Messe-Gastronomie. Drei Interessenten für die Nachfolge gibt es bereits. „Die Entscheidung für die Nachfolge der Familie Held als Festzeltbetreiber auf der Lechhauser Kirchweih wird voraussichtlich Ende November 2019 fallen“, sagt Werner Kaufmann, Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Marktwesen auf unsere Anfrage.

„Der Umsatz eines Volksfestes steht und fällt mit dem Bierzelt“, betont Ramona Kreis, die seit 23 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Thomas ein Kinderfahrgeschäft betreibt: „Wenn ein guter Festwirt da ist, essen und trinken die Leute, das hält Leib und Seele zusammen.“ Bierzeltbesucher Dieter Talmaier von der AWO Lechhausen sieht gelassen in die Zukunft der Kirchweih: „Wir hatten vor dem Held einen Wirt und wir werden einen nach ihm haben.“ Sein Kollege Wilfried Garz stimmt zu: „Der Lechhauser macht sich keine Sorgen, er löst Probleme.“

Es zieht sich werktags wie Kaugummi

Doch bei allem Optimismus: Dass sich Volksfeste gegen ein immer größer werdendes Angebot an alternativen Freizeitangeboten durchsetzen müssen, ist kein Geheimnis. Ulrike Springer, 55, arbeitet seit dem 18. Lebensjahr auf der Lechhauser Kirchweih. Damals noch beim Wurfspiel, heute am Schießstand. „Unter der Woche ist es hier wie Kaugummi – es zieht sich“, sagt die gebürtige Augsburgerin. Eine Verkürzung der Kirchweih auf ein verlängertes Wochenende statt einer ganzen Woche würde der Veranstaltung guttun, glaubt sie. „Aber das macht kein Bierzelt mit“, weiß Springer. Auch Jakob Müller, der Steckerlfisch verkauft, hält wenig von der Diskussion über ein verkürztes Fest: „Man muss nicht alle Traditionen zerstören“, sagt der 55-Jährige. „Schlimm genug, dass sie die Jakober Kirchweih kaputtgemacht haben.“ Das älteste Augsburger Volksfest in der Jakobervorstadt ist mittlerweile zu einer kleinen Wochenendveranstaltung ohne Bierzelt geschrumpft. Gäste wie Christine Fischer, 36, sehen das ähnlich: „Eine Kirchweih nur am Wochenende wäre mir zu wenig.“

Der Schießstand von Ulrike Springer zählt zu den zeitlosen Klassikern unter den Schaubuden. Bild: Michael Eichhammer

Ein Modell aus den 60er Jahren

Gabriele Ulrich aus Lechhausen ist seit ihrer Kindheit jedes Jahr auf der Kirchweih. Diese sei kleiner geworden im Vergleich zu früheren Zeiten. Deshalb wünscht sie sich mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. Immerhin: 16 Schaustellerbetriebe sorgen dafür, dass die gesperrte Klausstraße für eine Woche zum Vergnügungspark wird. Als zeitlose Klassiker erweisen sich dabei Angebote wie Kinderkarussell, Autoscooter oder Pfeilwerfen. Doch müssen die Betreiber auch hier mit der Zeit gehen. „Der Kunde gibt den Takt vor“, erklärt Josef Diebold. Der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbandes betreibt auf der Lechhauser Kirchweih ein Kinderkarussell. Zwar ist sein Karussell ein Modell aus den 60er-Jahren, doch werden die Fahrzeuge und Figuren immer wieder ausgetauscht, um am Puls der Zeit zu sein.

Die Mundpropaganda der kleinen Gäste sei immens wichtig, so Diebold. Er ist überzeugt: „Das Kinderkarussell ist der Wegbereiter für die zukünftigen Volksfestbesuche.“ Wer heute bei ihm im Feuerwehrauto oder im fliegenden Schwan sitzt, wird ein paar Jahre später im Autoscooter sitzen, glaubt der alte Schausteller-Hase. Diebolds Nichte Sara und ihr Ehemann Daniel Gleixner führen direkt nebenan den Autoscooter. Auch sie haben ein Erfolgsrezept zur Kundenakquise. Der Ton macht hier die Musik. Wie ein guter DJ passt Sara die Musikauswahl an das Publikum an. Am Nachmittag stehen familienfreundliche Stücke im Vordergrund. Für die älteren Passanten legt sie mit ihrem Gatten Oldies auf, gegen Abend wird es flotter, um die Jugend anzusprechen.

In einem Punkt sind sich alle Marktbeschicker einig: Der wichtigste Teil der Lechhauser Kirchweih ist der Marktsonntag. Mit einem guten Umsatz an diesem Tag lassen sich die naturgemäß schlechter besuchten Wochentage kompensieren. Die Rechnung ging für Josef Diebold und seine Kollegen auf: „Der Sonntag war super besucht, ein voller Erfolg.“