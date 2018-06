vor 27 Min.

So läuft das neue Studium „Soziale Arbeit“

Die Hochschule Augsburg steigt mit einem neuen Angebot in den Sozialbereich ein. Professor László Kovács erklärt, was Interessenten für einen Studienplatz wissen müssen

Herr ProfessorKovács, warum bietet die Hochschule einen neuen Studiengang „Soziale Arbeit“ an?

Wir kommen unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Hochschule nach. Die Gesellschaft verändert sich ständig und damit auch die Herausforderungen. Soziale Arbeit als praktischer Beruf und als wissenschaftliche Disziplin ist heute wichtiger denn je. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter fördern Menschen, damit sie den Herausforderungen besser begegnen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Viele Organisationen und Verbände in der Region suchen aber händeringend nach Personal.

Worum geht es in dem Studium?

Professionelles Helfen ist mehr und anders als das Handeln aus Mitgefühl. Wer professionell helfen will, sollte die Fehler vermeiden, die andere vor ihm gemacht haben. Das Studium vermittelt deshalb wissenschaftlich geprüfte Methoden des Helfens. Es geht aber auch um das soziale Versorgungssystem. Ein kompetenter Helfer muss wissen, welche Hilfen die Gesellschaft bereithält und wie man sie in Anspruch nehmen kann, er muss die passenden Paragrafen im Sozialgesetzbuch kennen. Und er muss über Menschenkenntnis verfügen. Entwicklungspsychologie ist daher ebenso Teil des Studiums wie Pädagogik. Weil es nicht reicht, theoretisch fit zu sein, sammeln die Studierenden nach zwei Jahren Studium für ein Semester Erfahrungen in der Praxis, um dann wieder für ein Jahr theoretisch zu arbeiten.

Was unterscheidet den Studiengang von anderen Angeboten?

Beim Bachelor Soziale Arbeit wollen wir die Studierenden für das gesamte Arbeitsfeld vorbereiten und nicht – wie an einer Reihe anderer Hochschulen – den Weg frühzeitiger Spezialisierung beschreiten. Unsere Absolventen erhalten nach entsprechender Akkreditierung unserer Hochschule den Titel „staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter“. Das ist ein Abschluss, der stark nachgefragt wird.

Damit sind wir beim Arbeitsmarkt. Wie sind die beruflichen Perspektiven?

Sozialarbeiter sind derzeit sehr begehrt. Dieser Trend wird auf absehbare Zeit anhalten. Die Nachfrage ist so groß, dass Bewerber mit Bachelor-Abschluss unter regionalen wie überregionalen Angeboten frei wählen können. Das Berufsfeld „Soziale Arbeit“ ist außerdem sehr vielfältig. Es reicht von der Jugend- über die Altenhilfe bis hin zur Migrantenarbeit und Arbeit für Menschen mit Behinderung. Absolventen können nach ihren Wünschen, Erfahrungen und Talenten ihre Wahl treffen.

Wer kann sich für einen Studienplatz bewerben?

Zum Studium der Sozialen Arbeit führen zwei Wege. Entweder haben die Bewerber eine Hochschulzugangsberechtigung, etwa Abitur, oder sie bringen mehrjährige Erfahrungen aus diesem Berufsfeld mit. Dann können sie sich als Berufsqualifizierte bewerben. Allerdings sind unsere Studienplätze begrenzt. Bessere Noten verbessern die Chancen. Aber nicht nur die Noten zählen. Es gibt zahlreiche Kriterien, die bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Wie läuft die Zulassung ab?

Studieninteressierte haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich gleichzeitig für mehrere Studiengänge zu bewerben. Bei uns ist das bis zum 15. Juli möglich. Ihre Angaben werden in einem bayernweiten System zentral verarbeitet. Im August erhalten die Ersten eine Zusage von der Hochschule. Wer in der ersten Runde keinen Studienplatz bekommen hat, braucht nicht zu verzagen. Im September gibt es ein Nachrückverfahren.

Wie viele Studienplätze, Professoren und Betreuer wird es geben?

Wir haben für die Aufbauphase 30 Studienplätze vorgesehen. Dafür richten wir drei neue Professuren ein. Dazu kommen Lehrbeauftragte für ausgewählte Studienmodule. So sichern wir ein optimales Betreuungsverhältnis.

Wie ist die Bewerberlage?

Sehr gut. Bereits in den ersten zwei Wochen erhielten wir rund 300 Bewerbungen.

Alle Infos zur Bewerbung für einen Studienplatz an der Hochschule Augsburg unter: www.hs-augsburg.de/Bewerbung