14:48 Uhr

Streit an Heiligabend: Mann sticht mit Grillspieß zu

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen eskaliert ein Treffen im Hinterhof an Heiligabend.

An Heiligabend feierten mehrere Personen in einem Hinterhof in der Wankstraße. Unter erheblichem Alkoholkonsum kam es laut Polizei gegen 20.30 Uhr zum Streit zwischen einem 31-jährigen und 22-jährigen Mann. Laut Zeugenaussagen soll der 22-Jährige mit einer Axt auf den Älteren losgegangen sein. Dieser konnte den Schlag abwehren und hat sich dabei leicht an der Hand verletzt. In der Folge stach der 31-Jährige dem Angreifer mit einem Grillspieß in den Bauch.

Angreifer flüchtete zunächst

Der junge Mann wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem zunächst flüchtigen Beteiligten kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Mann hat sich selbst bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost gestellt. (ziss)