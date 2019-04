vor 47 Min.

Tiefbauamt will Ampel im Mai installieren

Erst wenn Fußgänger sicher queren können, fällt der Übergang zwischen Spickel und Schwabencenter

Seit Jahren gilt der Fußgängerüberweg zwischen Herrenbach und Spickel als marode beziehungsweise sanierungsbedürftig. Da die Friedberger Straße mit ihrer Verkehrsfrequenz ohne Querungshilfe aber nur schwer zu passieren ist, plant die Stadt seit Langem, das Bauwerk abzureißen und durch eine Ampelanlage zu ersetzen. Ein Baufahrzeug am Fuße des inzwischen seit Jahren gesperrten Treppenaufgangs weckte jüngst die Erwartung, dass es bald losgehen könnte. Tiefbauamtsleiter Gunter Höhnberg vertröstete auf Anfrage erst einmal auf Mai.

Wie Höhnberg sagt, muss zuerst die Ampelanlage installiert sein, bevor die Brücke abgebrochen werden kann. Das Bauwerk, das von seiner Anlage her kaum den aktuellen barrierefreien Anforderungen entspricht, mieden in der Vergangenheit auch diejenigen, die gut zu Fuß sind. In der Friedberger Straße kommt es derzeit zu Engpässen und Behinderungen, da die Brücke über den Kaufbach zwischen Spickelbad und Einmündung Gentnerstraße verbreitert wird. Und wie es heißt, wird diese Baumaßnahme voraussichtlich noch bis November dieses Jahres andauern.

Immer wieder ereigneten sich in der Friedberger Straße tödliche Unfälle auf Höhe des Schwabencenters. So wurde ein 62-Jähriger 2006 von einem Auto erfasst, als er in den Abendstunden, nicht wie vorgesehen, die Brücke über die Hauptverkehrsader nutzte. Schon 1998 wurde die Straße einer 70-Jährigen zum Verhängnis, als sie nachmittags ebenerdig passieren wollte. Sie wurde von einem herannahenden Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr bremsen und überrollte die Seniorin. Sie starb noch an der Unfallstelle. (sil)

