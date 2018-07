vor 9 Min.

Zwei Ehrungen und ein Abschied

Schülerin Camille Bültmann (von links), Französischlehrerin Elke Steber, Direktorin Sabine Kreutle und Schülerin Klara Kienle wurden in der Absolventenfeier der Realschule Maria Stern aus einem bestimmten Grund hervorgehoben.

Bei der Absolventenfeier der Realschule Maria Stern gab es neben all den bestandenen Abschlussprüfungen noch einen doppelten Grund zu feiern: Klara Kienle erhielt ein außerordentlich gutes Zeugnis. Sie machte ihren Abschluss mit der Traumnote 1,0.

Camille Bültmann konnte im Fach Französisch punkten: Sie absolvierte die DELF-Prüfung, die Teil der Französisch-Abschlussprüfung an Realschulen ist, „hervorragend“ wie ihr das Institut Français bestätigte. Mit ihrem Ergebnis erzielte sie den ersten Platz im Bezirk Schwaben. Dafür erhielt sie eine Urkunde sowie drei Bücher.

Ihre Französischlehrerin Elke Steber erhielt für ihr Engagement von der Schule einen Blumenstrauß. Einen Wermutstropfen musste die Schulfamilie hinnehmen: Realschuldirektorin Sabine Kreutle wurde bei der Absolventenfeier und bei einem Festakt verabschiedet. Zehn Jahre leitete sie die Realschule in Göggingen. Nun hat sie sich entschlossen, an die Realschule in Weilheim zu wechseln. (ziss)

Themen Folgen