85-Jähriger verstößt gegen Kontaktverbot und verletzt Polizeibeamte

In der Reichenberger Straße im Augsburger Textilviertel verhält sich ein 85-Jähriger aggressiv. Er fährt einen Polizeibeamten an – und landet im Krankenhaus.

Ein 85-Jähriger hat am Mittwoch Polizeibeamte attackiert. Wie die Polizei mitteilt, erreichte sie gegen 11.45 Uhr eine Meldung, nach der der Mann gegen ein Kontaktverbot verstoßen habe und sich in der Reichenberger Straße befinde. Die Beamten trafen ihn in seinem Auto an, wobei er keine Personalien angeben wollte. Er habe sich zudem "äußerst aggressiv" verhalten, heißt es weiter. Er sei losgefahren und habe mit seinem Außenspielgel einen Polizeibeamten touchiert.

85-Jähriger geht in Augsburg auf Polizeibeamte los

Der Mitteilung zufolge stoppten die Beamten den Mann und kontrollierten ihn. Dabei schlug der 85-Jährige einem Beamten ins Gesicht. Als er deshalb gefesselt wurde, leistete er Widerstand, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Nach Auskunft der Polizei befand sich der 85-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, er wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (kmax)