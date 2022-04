Am Königsplatz gibt es jetzt einen Info-Point für Geflüchtete

Auslöser für das Angebot in der Innenstadt war die steigende Anzahl an Neuankömmlingen aus der Ukraine. Welche Dienstleistungen angeboten werden.

Bis vor kurzem war im Erdgeschoss der Immobilie in der Bahnhofstraße 2 ein Modegeschäft untergebracht. Jetzt hat die Stadt dort mit ihren Partnern Stadtjugendring, Tür an Tür, Agentur für Arbeit, Diakonisches Werk und Freiwilligen-Zentrum eine Anlaufstelle für geflüchtete Menschen sowie Helferinnen und Helfer eingerichtet. Auslöser für das in unmittelbarer Nähe des Königsplatzes gelegene neue Angebot, das offiziell Infopoint for Refugees heißt, war die steigende Anzahl von Neuankömmlingen aus der Ukraine. Laut Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) steht die Einrichtung als niederschwellige Unterstützung aber allen geflüchteten Menschen offen, die in Augsburg ankommen.

Im Infopoint werden in Augsburg ukrainische Neuankömmlinge beraten

Im Infopoint, der zunächst für zwei Monate bestehen soll, bieten haupt- und ehrenamtliche Kräfte nach Angaben von Migrationsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) klassische Beratung an und unterstützen die Klienten beim Ausfüllen der digitalen Anträge für Asylleistungen und die Registrierung bei den Ausländerbehörden. Dolmetscherinnen und Dolmetscher übersetzen bei Bedarf ins Ukrainische.

Ukraine-Hotline der Stadt Augsburg ist auch an Ostern erreichbar

Der Infopoint für Geflüchtete und Helfende ist von Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr geöffnet. Über die Osterfeiertage ist geschlossen. Seit Beginn des Kriegs hat die Stadt Augsburg unter Federführung des Büros für gesellschaftliche Integration für Fragen rund um den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen eine kostenlose Hotline unter der Rufnummer 0821/324-3016 eingerichtet, die auch weiterhin zur Verfügung steht. Sie ist von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 15 Uhr geschaltet. Über die Osterfeiertage (15. bis 18. April) ist die Hotline von 10 bis 15 Uhr erreichbar. (bau, AZ)

