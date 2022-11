An der Siebentischstraße fehlen jetzt zwölf Bäume

Die gefällten Eschen waren von einer fortschreitenden Krankheit befallen. Warum die Stadt Augsburg vorerst keine Ersatzbäume nachpflanzt.

Anwohner machen sich Sorgen wegen einer umfangreichen Baumfällung an der Siebentischstraße. Dort sei öffentliches Grün in größerem Umfang verschwunden. In den vergangenen Tagen wurden in dem Bereich nahe Zoo und Handwerkskammer insgesamt zwölf Bäume entfernt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Hintergrund der Fällungen sei das Eschentriebsterben.

Ersatzbäume für gefällte Eschen lassen auf sich warten

Bei den Bäumen handele es sich um Eschen, die stark vom Eschentriebsterben beeinträchtigt gewesen seien. Sie hätten massiv Totholz gehabt und würden mittelfristig auch ihre Standsicherheit verlieren, teilt das Amt für Grünordnung unserer Redaktion mit. Die Arbeiten seien durchgeführt worden, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Die Fällung sei am Freitag abgeschlossen worden. Die Schäden und erforderlichen Maßnahmen seien bei den Regelkontrollen durch fachkundige Baumkontrolleure des Amtes festgelegt worden. Nachpflanzungen sollen sukzessive stattfinden, frühestens allerdings 2023/2024. Grund für die Verzögerung: Die Bäume für Nachpflanzungen für die Jahre 2022/2023 wurden von der Stadt bereits bestellt, die zur Verfügung stehenden Mittel sind damit ausgeschöpft.

Massive Probleme mit dem deutschlandweit fortschreitenden Eschentriebsterben gibt es auch in Augsburg. Die Krankheit wird durch Pilz ausgelöst und lässt betroffene Bäume absterben. Das Thema werde das Amt für Grünordnung auch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Denn auch hier sei das Eschentriebsterben nicht aufzuhalten, die meisten Eschen in Augsburg seien schon betroffen. Befallene Bäume büßen im Verfallsprozess ihre Verkehrssicherheit ein und müssen vor Erreichen des kritischen Stadiums gefällt werden, so die Stadt. (eva)