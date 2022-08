Augsburger erschwindelt sich mit falschen Goldbarren 68.000 Euro

Plus Ein 22-Jähriger, der mit unechten Goldbarren im Internet handelte, stand in Augsburg vor Gericht. Wie er ein Rentnerpaar um seine Altersvorsorge gebracht hatte.

Da seien offensichtlich zwei aufeinandergestoßen, die vom jeweils anderen dachten, einen "Dummen" gefunden zu haben, diagnostizierte Rechtsanwalt Georg Zengerle in einem Prozess um gefälschte Goldbarren am Augsburger Amtsgericht. Auf der einen Seite sein Mandant, der Angeklagte. Er hatte Fake-Artikel im Wert von 68.250 Euro verkauft. Der 22-Jährige stellte wertlose Deko-Goldbarren bei einer Online-Auktions-Plattform zum Startpreis von lediglich 100 Euro ein.