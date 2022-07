Augsburg

Autos und Hecken in Brand: Feuerwehr rückt zu mehreren Einsätzen aus

In der Friedrich-Ebert-Straße in Augsburg brannte am Dienstag gegen 10 Uhr ein VW-Bus aus.

Am Mittwoch muss die Augsburger Feuerwehr zwei Autobrände löschen. Auch zwei Hecken stehen in Flammen. So laufen die Einsätze im gesamten Stadtgebiet.