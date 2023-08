Besondere Feier: Vor 70 Jahren wurden sie eingeschult

1953 wurden 41 Kinder in der Luitpoldschule in Lechhausen eingeschult. 18 Ehemalige trafen sich nun zur Jubiläumsfeier.

Für die ehemaligen Erstklässler des Einschulungsjahrgangs 1953 war das Jubiläum ein Grund zum Feiern: 41 Kinder umfasste damals der Jahrgang - in besonders guter Erinnerung blieb die junge und beliebte Klassenleiterin „Frl. Krettenauer“. An dem Treffen, das kürzlich stattfand, konnten 18 Ehemalige teilnehmen. Mit weiteren fünf Personen besteht Kontakt per E-Mail. Seit acht Jahren organisiert Franz Scherer in regelmäßigen Abständen diese Zusammenkünfte - anfangs sei jedes erstmalige Erscheinen eines Mitschülers nach so langer Zeit ein gewisses Ratespiel gewesen, wer es wohl sein könnte, berichtet er. "Aber wie immer war auch dies schnell geklärt und man schwelgte gemeinsam in Erinnerungen."

Das Klassenfoto aus der 1. Klasse. Der Jahrgang umfasste 41 Kinder. Foto: Sammlung Franz Scherer

Themen bei diesen Treffen sind unter anderem ehemalige Lehrer, die damals "jeder auf seine Art" an der Luitpoldschule unterrichteten. Geklärt wurde auch, dass die Gaststätte „Bistro-Cafe“, in der man sich traf, der frühere „Frühlingsgarten“ in der Yorckstrasse war. Speziell diejenigen, die der Lechhauser Heimat immer treu geblieben waren, klärten die inzwischen Auswärtigen auf. An die Verstorbenen wurde ebenfalls gedacht. Abschließend war klar, dass sich die ehemaligen Schüler des Jahrgangs im kommenden Jahr wiedertreffen wollen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch