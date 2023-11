Bezahlbar wohnen: So steht es aktuell um alternative Wohnprojekte in Augsburg

Die Projekte Paradieschen und Sherlo sind ihrem Ziel etwas näher: Sie haben den Platz zum Wohnen gefunden. Nun brauchen sie aber weiteres Geld und suchen Unterstützer.

Bezahlbaren Wohnraum mit stabilen Mieten in Augsburg schaffen – das ist das Ziel des Wohnbauprojekts "Paradieschen". Mit dem Kauf eines Hauses in Pfersee ist der Verein nun seinem Traum ein großes Stück näher gekommen. Ab Herbst 2024 sollen die ersten Bewohner einziehen können.

Bereits seit 2017 haben die Mitglieder auf diesen Moment gewartet - nun ist mit dem Haus in der Weißenburger Straße 32 der Grundstein für ein hierarchiefreies Zusammenleben gelegt. Die Immobilie stand seit etwa sieben Jahren leer; davor bewohnte ein älteres Ehepaar das knapp 350 Quadratmeter große Haus. Nachdem die Erbgemeinschaft kein Interesse an der Immobilie gehabt habe, sei das Haus zum Verkauf angeboten worden. Nach einem Treffen mit dem Makler habe der Verein die Zusage erhalten und Ende Oktober mit dem Besuch eines Notars offiziell besiegelt - nun fehlt nur noch die Änderung im Grundbucheintrag. Der Kaufpreis von 890.000 Euro wurde vor allem über Darlehen von Privatpersonen aufgebracht. Nun benötige man noch weitere Direktkredite, um die Sanierung zu finanzieren.

Wohnprojekt Paradieschen in Augsburg bietet Platz für 15 Personen

Derzeit arbeitet der Verein gemeinsam mit einem Architekten an der Umbauplanung und Kostenschätzung für die Sanierungsarbeiten. Um das Haus für etwa 15 Personen bewohnbar zu machen, müssten in den sechs Wohnungen unter anderem neue Sanitäranlagen und Heizungen installiert werden. Außerdem würden die Räumlichkeiten so umgebaut, dass sich alle Wohnungen auch als WG mit separaten Zimmern eignen. Je nach finanziellen Möglichkeiten könne unter dem Dach noch eine Wohnung entstehen. Keller und Garten sollen für eine öffentliche Nutzung bereitgestellt werden. "Im Keller könnte zum Beispiel eine offene Werkstatt entstehen", sagt Franziska Falterer. Auch ein Verschenke-Regal, eine Lebensmittelkooperative oder ein Seminarraum seien denkbar. Die Weißenburger Straße 32 soll ein Begegnungsort für möglichst viele Menschen werden: "Wir haben auch schon Ideen wie Hinterhof-Feste oder Flohmärkte", ergänzt Vereinsmitglied Alexandra Zagler.

Doch wer sind die künftigen Bewohner? "Grundsätzlich ziehen die Leute ein, die im Verein sind. Wir sind quasi unsere eigenen Vermieterinnen und Vermieter." Aktuell gibt es elf Vereinsmitglieder, die alle Interesse an einer der Wohnungen hätten. Nach aktuellem Stand sind also noch Zimmer zu vergeben. Voraussetzung für eine Wohnung oder ein Zimmer ist eine Mitgliedschaft und "man muss Lust auf Selbstverwaltung und das gemeinschaftliches Wohnen haben", sagt Franziska Falterer. An Bewerbern mangele es dem Verein nicht: "Bei jeder Infoveranstaltung sind zahlreiche Menschen da, die alle so wohnen wollen und sich genau danach sehnen. Es ist kein Problem, Menschen zu finden", heißt es weiter. Die Herausforderung sei nun, sich bei den vielen Anfragen zu entscheiden.

Bestehende Vereinsmitglieder bekommen sicher einen Platz im Haus "Paradieschen"

Für die bestehenden Vereinsmitglieder ist ein Platz im Haus sicher. So auch für die alleinerziehende Mutter Alexandra Zagler. Sie freue sich schon auf den Einzug mit ihrem Sohn – für beide eröffneten sich so neue Möglichkeiten: "Bisher war das Zusammenleben mit den Nachbarn oft etwas anonym. Hier im Haus sind dann viele Ansprechpartner, die wir alle kennen und an die wir uns wenden können." Aber auch sie betont: "Es ist ein großes Commitment, das die Menschen hier eingehen, wenn sie einziehen. Schon allein der Arbeitsaufwand: Wir werden weiterhin Direktkredite sammeln müssen und die Öffentlichkeitsarbeit wird immer ein großer Bestandteil sein. Das muss einem schon bewusst sein, wenn man sich überlegt, ein Teil von uns zu werden." Um sich selbst ein Bild von dem Verein und dem Haus machen zu können, bietet "Paradieschen" regelmäßig Infoveranstaltungen an. Die aktuellen Termine werden auf der Homepage bekanntgegeben.

Ein ähnliches Wohnprojekt, das im Sheridanpark in Augsburg entstehen soll, hofft ebenfalls weiterhin auf finanzielle Unterstützung durch Direktkredite oder Zustiftungen. Das Wohnprojekt "Sherlo" hat 2021 in einem Wettbewerb den Zuschlag für das städtische Grundstück im Sheridanpark erhalten und möchte dort mit dem Bau dreier Häuser bezahlbaren Wohnraum schaffen. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung "trias", die als zentrale Partnerin das Grundstück kaufen und es dem Wohnprojekt in Erbpacht zur Verfügung stellen wird. Sollten die Ziele wie erhofft erreicht und angefragte Förderungen genehmigt werden, könne mit dem Häuserbau voraussichtlich 2024 begonnen werden.