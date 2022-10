Christian Grünwald ist wieder unter den "100 besten Köchen"

Der Augsburger Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald hat eine weitere Auszeichnung erhalten. Diesmal kommt sie von Kollegen.

Einmal im Jahr werden die Rolling Pin-Awards verliehen. Es geht darum, Köche, Sommeliers, Bars und andere Menschen aus der Gastronomie zu ehren, die ihre Branche durch besondere Ideen positiv beeinflussen. Diesmal kam dabei auch der Augsburger Sternekoch Christian Grünwald in den Genuss einer Auszeichnung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Rolling Pin ist ein deutschsprachiges Fachmagazin und Jobportal für Gastronomie und Hotellerie. 10.000 Nominierungen gab es, ausgewählt wurden die 100 besten Chefs, davon kommen 20 aus Bayern. Wie 2020 und 2021 ist Christian Grünwald, Chef und Kochkünstler im „August“ in der Haag-Villa, zum dritten Mal mit von der Partie.

Der Oscar der Gastronomie wird von Kollegen verliehen

Da bei diesem Wettbewerb nur Fachkräfte aus der Gastronomie abstimmen können, wird die Auszeichnung auch als „Oscar der Gastronomie“ bezeichnet. Das Einzigartige daran ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gastgewerbe ihre Kolleginnen und Kollegen nominieren und für sie voten - ungeachtet von bestehenden Auszeichnungen wie Sternen, Hauben oder Punkten.

Wenn sich Augsburgs Spitzenkoch Grünwald zwischen seinen zwei Michelinsternen und dieser Auszeichnung entscheiden müsste, würde ihm das schwerfallen, sagt der 57-Jährige. Aber das muss er ja nicht.

10 Bilder Diese Restaurants haben 2021 in Augsburg neu eröffnet Foto: Ulrich Wagner

Die Begründung des Rolling Pin-Award für Grünwald lautet so: „Er gehört zu den unbeirrtesten und zugleich unauffälligsten Spitzenköchen Deutschlands. Nach seiner kurzen, unabgeschlossenen Lehrzeit verschlug es den damals noch erstaunlich Reisefreudigen nicht nur in die Schweiz und nach Luxemburg, sondern auch in die Karibik und nach Amerika. Bereits im Jahr 1989 eröffnete er sein Restaurant August.“

Lesen Sie dazu auch

Seine „kompromisslose, Individualismus und Ästhetik im besten Sinne vereinende Küchenlinie“ wurde vom Guide Michelin im Jahr 2007 mit dem ersten Stern ausgezeichnet. Wie es scheint, hatte damit der unbeirrbare Herdmagier Blut geleckt: Im Jahr 2009 erhielt sein Restaurant August den zweiten Stern. Grünwald ist der wohl einzige 2-Sterne-Koch des Landes ohne eigene Webpräsenz.

Sternekoch Christian Grünwald in seinem Restaurant August in der Haag Villa. Foto: Silvio Wyszengrad

Letzteres aber scheint sich gerade zu ändern. Das August ist inzwischen auch auf Instagram und hat eine Seite im Internet.