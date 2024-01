Augsburg

"Das Fass war am Überlaufen": Warum diese Augsburger Landwirte protestieren

Plus Die Bauernproteste gehen weiter. Auch Landwirt Edmund Sedlmayr und sein Sohn Ulrich aus Inningen haben sich angeschlossen. Warum? Ein Gespräch.

Herr Sedlmayr, wie beurteilen Sie die derzeitigen Proteste Tausender Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung?



Edmund Sedlmayr: Die Proteste sind total überfällig. Seit zwanzig Jahren gibt es ständig neue Verordnungen. Mit dieser Regierung haben wir keinerlei Planungssicherheit. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung kommen erschwerend hinzu. Werden sie wie angekündigt umgesetzt – zum Beispiel im Bereich Agrardiesel –, wird Deutschland auch im europäischen Vergleich überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sein.

Sie werden also am Mittwoch auf dem Plärrergelände an der nächsten Protestkundgebung teilnehmen?



Edmund Sedlmayr: Ja, entweder ich oder mein Sohn auf jeden Fall. Wenn ich weg kann, bin ich auch dabei. Aber wir haben hier unter anderem lebendes Vieh auf dem Hof, da können wir nicht einfach so weg. Es nehmen wohl nur ein Drittel aller Bauern teil, die anderen müssen auf ihren Hof aufpassen.

