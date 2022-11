Das Wochenende bietet "Nacht der Giganten" und Kunsthandwerk

Im Bahnpark ist am Freitag- und Samstagabend Action angesagt. Und im Kongress am Park kann man auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk fündig werden.

Bahnpark: Ein Abenteuer verspricht die "Nacht der Giganten" im Bahnpark am Freitag und Samstag, 4. und 5. November. Dann öffnet das Eisenbahnmuseum in der Firnhaberstraße 22c im Hochfeld jeweils zwischen 18 und 21.30 Uhr seine Tore. Die denkmalgeschützten Hallen aus der Zeit der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen sind in geheimnisvolles Licht getaucht. Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, Taschenlampen mitzubringen und die historischen Lokomotiven zu entdecken. Filmer und Fotografen dürfen aktiv werden. Auf der größten Modellbahnanlage der Region leuchten Tausende von Lichtern. Durch das Museumsgelände rollten die "Nacht-Züge" der Minibahn, und eine Dampfmaschine setze sich im Licht der Scheinwerfer zischend und fauchend in Bewegung, heißt es seitens der Veranstalter.

Diese Veranstaltungen gibt es am Wochenende in Augsburg

Kunsthandwerkermarkt: Mehr als 100 Handwerker, Künstlerinnen und Designer wollen am Sonntag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr das Foyer und den großen Saal im Kongress am Park in einen Marktplatz mit einem vielfältigen Angebot an handgefertigten Produkten verwandeln. Angeboten werden Erzeugnisse der unterschiedlichsten Fachrichtungen – etwa aus den Bereichen Mode, Glas, Filz, Schmuck, Papier, Floristik, Keramik oder Holz. Zum Verkauf stehen auch Dekorationen und Geschenke für Advent und Weihnachten. Für Kinder gibt es ein Mitmachprogramm. (bau)