Die Augsburger Brunnen erwachen aus dem Winterschlaf

Die Stadt Augsburg beginnt mit der Abdeckung der Brunnen. Zuerst werden die Prachtbrunnen von ihrem "Winterkleid" befreit.

Kaiser Augustus ist wieder zu sehen, ebenso seine "Gefährten" Herkules und Merkur auf den beiden anderen Prachtbrunnen. Die Stadt hat in den vergangenen Tagen die Wintereinhausung der Brunnen abgebaut. Die drei Brunnen, die zu den Welterbe-Denkmälern der Stadt gehören, sind damit wieder für alle sichtbar.

Jedes Jahr von Oktober bis April verschwinden die Brunnen unter einem Aufbau aus Holz, um sie vor der kalten Witterung zu schützen. Zuletzt gab es Bemühungen um eine gläserne Einhausung, wie sie im Kleinen auf dem Stadtmarkt erprobt wurde. Für die großen Prachtbrunnen ist diesbezüglich aber noch keine Entscheidung gefallen.

Für den Augsburger Dombrunnen ist die Pfarrei zuständig

Es folgen der Reichenbergerbrunnen am Kongress am Park, der Neudekerbrunnen in der Von-Cobres-Straße in Göggingen, der Goldschmiedebrunnen am Martin-Luther-Platz sowie der Neptunbrunnen am Jakobsplatz, der Kesterbrunnen in der Schießgrabenstraße, der Gänselieselbrunnen im Mettlochgäßchen, der Manzùbrunnen am Königsplatz, der Inninger Dorfplatzbrunnen und der Brunnen in der Pfarrhausstraße bei der Oberhauser Kirche St. Joseph. Wie die Stadt weiter mitteilt, erfolgen die Abdeckungsarbeiten am Dombrunnen durch die Dompfarrei. (bau, AZ)

