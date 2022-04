Die Augsburger Brunnen plätschern bald wieder

Die Stadt Augsburg beginnt in der nächsten Woche mit der Abdeckung der Brunnen. Zuerst werden die Prachtbrunnen von ihrem "Winterkleid" befreit.

Noch haben die Augsburger Brunnen ihre "Winterkleider" an. Doch nach Ostern werden sie für die warme Zeit feingemacht. Wie die Stadt mitteilt, entfernen Beschäftigte des Tiefbauamts vom 19. bis 29. April die Abdeckungen.

Wie in jedem Jahr werden zunächst der Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz sowie der Merkur- und der Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße von ihrem Winterkleid befreit. Anschließend werden der Jakobsbrunnen in der Jakoberstraße, der Prinzregentenbrunnen am Prinzregentenplatz und der Schaezlerbrunnen im Garten des Schaezlerpalais betriebsbereit gemacht.

Für den Augsburger Dombrunnen ist die Pfarrei zuständig

Es folgen der Reichenbergerbrunnen am Kongress am Park, der Neudekerbrunnen in der Von-Cobres-Straße in Göggingen, der Goldschmiedebrunnen am Martin-Luther-Platz sowie der Neptunbrunnen am Jakobsplatz, der Kesterbrunnen in der Schießgrabenstraße, der Gänselieselbrunnen im Mettlochgäßchen, der Manzùbrunnen am Königsplatz, der Inninger Dorfplatzbrunnen und der Brunnen in der Pfarrhausstraße bei der Oberhauser Kirche St. Joseph. Wie die Stadt weiter mitteilt, erfolgen die Abdeckungsarbeiten am Dombrunnen durch die Dompfarrei. (bau, AZ)

