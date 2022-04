Die Freude ist groß: In Augsburg gibt es wieder Wildstörche

Plus Die Beschäftigten des Augsburger Zoos haben doppelten Grund zur Freude: Zwei Paar Wildstörche haben ihre Nisthilfen bezogen. Doch ein Weibchen hat Probleme.

Vogelschützer Gerhard Mayer konnte in den vergangenen Wochen einige Beobachtungen im Augsburger Zoo machen: Mitte Februar besetzte eine Störchin die kleinere präparierte Buche mit dem Nest des Vorjahres. Tags darauf habe sich ein männlicher Storch hinzugesellt, berichtet Mayer.