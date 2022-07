Die Jakober Kirchweih wird zum "Multikulti"-Fest

Am Wochenende findet die Jakober Kirchweih in Augsburg statt. Nachdem sie wegen Corona zwei Jahre ausfallen musste, kommt erstmals das neue Konzept zum Tragen.

In den vergangenen beiden Jahren musste die Jakober Kirchweih wegen Corona ausfallen. Dieses Jahr bildet sie am Wochenende mit einem umfangreichen Programm wieder den Auftakt zur Jakobuswoche. In den vergangenen Jahren hatte das Fest um und in der evangelischen Kirche St. Jakob stattgefunden. Dieses Jahr findet es hauptsächlich auf dem Platz vor der katholischen Kirche St. Max und in der Jakobervorstadt-Nord statt. Es soll dieses Jahr weniger ein kirchliches Fest, sondern eher ein Straßenfest sein, bei dem es neben dem religiösen Aspekt auch um das Viertel als solches geht.

Bereits am Freitag wird das Festwochenende mit einem ökumenischen Gottesdienst um 19 Uhr und der Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sowie einem Vortrag zum "Alten Zollhaus" initiiert. Samstag und Sonntag erwarten die Besucherinnen und Besucher dann zwei abwechslungsreiche Tage. Neben einem Familienprogramm werden auch Künstler aus der Region, etwa das Schlagerduo Salvatore e Rosario und die Tänzerin Ida Mahin, auftreten.

Ida Mahin, Magic Luigi und Salvatore e Rosario treten in der Jakobervorstadt auf

Mit Efeler Augsburg ist auch ein türkischer Tanzverein mit dabei und Magic Luigi tritt mit einer Zaubershow auf. Sportbegeisterte können außerdem am Samstag um 17 Uhr beim inklusiven Jakobuslauf mitmachen. Vor der Kirche St. Max wird samstags zwischen 12 und 23 Uhr und sonntags zwischen 12 und 20 Uhr bewirtet. Dort starten an beiden Tagen auch Führungen, die verschiedenste Aspekte des Viertels beleuchten. "Es wird ein richtiges Multikulti-Fest," sagt die Vorsitzende des Stadtteilvereins, Sabine Hofmann. Die Jakobuswoche selbst dauert noch bis Sonntag, 31. Juli.