Die Musik gab einem jungen Ukrainer in Augsburg wieder Hoffnung

Plus Vitalii Krasnoruzhev ist nach seiner Flucht erst mal ohne Perspektive. Dass er direkt beim Impfzentrum untergebracht wird, ist für ihn ein glücklicher Zufall.

Manchmal gibt es glückliche Fügungen. So eine Fügung erleben durfte vor einigen Wochen Vitalii Krasnoruzhev, 21, ein Ukrainer, der zurzeit im Übergangswohnheim mit ukrainischen Flüchtlingen über dem Bäuerle-Impfzentrum im Augsburger Stadtteil Haunstetten lebt. Seit sieben Monaten ist er bereits in Augsburg, davon die ersten fünf Monate ziemlich ohne Perspektive. Bis er auf Juleen Schurr traf, die mit ihm eine Leidenschaft teilt: die Musik.