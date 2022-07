Diese Mittelschüler gehören zu den besten in Augsburg

Die Stadt Augsburg hat 32 Schülerinnen und Schüler von Augsburger Mittelschulen im Rathaus für besonders gute Abschlussnoten ausgezeichnet.

Im Fürstenzimmer des Rathauses wurden die besten Schülerinnen und Schüler von Augsburger Mittelschulen ausgezeichnet. Stadträtin Pia Haertinger, Nina Seitz von der Handwerkskammer und Augsburgs Schulamtsleiter Markus Wörle gratulierten ihnen zu ihren hervorragenden Leistungen und überreichten Büchergutscheine.

Pia Haertinger verglich die Schullaufbahn mit der aktuell laufenden Tour de France. "Euer hervorragender Schulabschluss ist ein Etappensieg," sagte sie. Dieser sei durch ein gutes Team möglich gewesen, dem auch Eltern und Lehrer angehörten. Nina Seitz von der Handwerkskammer riet den Geehrten: "Das Beste, was ihr tun könnt: Seid ihr selbst. Nutzt eure Chancen und wagt das Unbekannte." Gerne könnten sie das natürlich im Handwerk tun, sagte Seitz und zählte mögliche Berufe auf.

Die Ehrung war in zwei Veranstaltungen geteilt. Zuerst wurden die Schülerinnen und Schüler mit einem qualifizierenden Mittelschulabschluss empfangen, kurz danach die mit einem M10-Abschluss, also der mittleren Reife an Mittelschulen. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer Band der Kapellen-Mittelschule.

Nach dem Abschluss wollen einige Schüler weiter die Schulbank drücken

Zum Schluss kamen die Absolventinnen und Absolventen selbst zu Wort. Sie erzählten, was sie mit ihrem herausragenden Abschluss vorhaben. Ein Großteil will weiter zur Schule gehen, das Abitur machen und dann studieren. Einige würden aber auch direkt eine Ausbildung beginnen. Lisea Pfaffenzeller, die mit einem Schnitt von 1,0 die beste Mittelschülerin ihres Jahrgangs ist, will, wie auch Blerona Tafolli das Abitur machen und dann studieren. Harbin Ejupi will jetzt erst mal eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Allen gemein ist aber: Sie blicken positiv und freudig in ihre Zukunft.