Eilentscheidung zu Kita Lotta & Levi wohl erst kommende Woche

Ob Lotta & Levi vorläufig wieder öffnen darf oder ob die Anordnung der Stadt richtig war, wird vermutlich erst in einigen Tagen feststehen. Die Unterlagen sind umfangreich.

Eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts zur Frage, ob die Schließungsanordnung der Stadt für die Kita Lotta & Levi rechtmäßig ist, wird wohl erst kommende Woche fallen. Die Sichtung der Unterlagen werde voraussichtlich mehrere Tage dauern, sodass es sein kann, dass diese Woche keine Entscheidung mehr fällt, so das Gericht am Montag. Klägeranwalt und Stadt waren von einer Entscheidung noch in dieser Woche ausgegangen.

Die Stadt geht von einer strukturellen Kindeswohlgefährdung aus, also dass Vorgaben nicht beachtet wurden. Der Betreiber sieht das anders und geht mit einem Eilantrag gegen den Entzug der Betriebserlaubnis vor, um schnellstmöglich wieder öffnen zu können. Die Eilentscheidung hat so lange Wirkung, bis im Hauptsacheverfahren entschieden ist. Dies dauert meist mehrere Monate. (skro)