Stadt greift bei hängen gelassenen Wahlplakaten zu scharf durch

Plus Die Partei MLPD sollte nach der Bundestagswahl Bußgeld bezahlen, weil Plakate hängen blieben. Auch andere Parteien bekamen Post von der Stadt Augsburg.

Teilerfolg der MLPD gegen die Stadt Augsburg: Vor dem Amtsgericht erreichte ein für die Plakatierung die Ortsgruppe der „Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands“ (MLPD) verantwortlicher 69-jähriger Rentner, dass ein Bußgeldbescheid von 500 auf 200 Euro reduziert wurde. Der war ergangen, weil acht MLPD-Plakate nach der Bundestagswahl 2021 zu lange an Augsburger Straßen gehangen hatten.