Glas Wasser für ihr Kind: Frau legt Rentner mit Betteltrick herein

Ein gutmütiger 80-Jähriger gibt einer Bettlerin in Oberhausen zehn Euro und später ihrem Sohn auch ein Glas Wasser. Dann fehlt das ganze Portemonnaie.

Die Gutmütigkeit eines über 80-jährigen Rentners hat am Mittwoch eine weibliche Bettlerin mit ihrem kleinem Sohn ausgenutzt, die gegen 10 Uhr an dessen Wohnung in der Äußeren Uferstraße klingelte und um Geld bat. Der Senior hatte Mitleid und gab der etwa 30 bis 40 Jahre alten, asiatisch aussehenden Frau rund zehn Euro aus seinem Geldbeutel. Anschließend hatte der etwa dreijährige Sohn Durst, weshalb die Frau um ein Glas Wasser bat. In der Wohnung des Rentners gab die Bettlerin dann an, auf die Toilette zu müssen. Danach verließ sie zusammen mit ihrem Kind die Wohnung. Kurze Zeit später stellte der Senior dann aber fest, dass sein Geldbeutel fehlte, und verständigte daraufhin die Polizei. Von der ankommenden Streifenbesatzung konnte der Geldbeutel im Bereich des Hauseinganges aufgefunden werden - allerdings fehlte daraus ein Geldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zu der Frau mit kleinem Sohn erbittet die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323 2510 und warnt gleichzeitig vor weiterem Auftreten mit derselben Masche. (ziss)

