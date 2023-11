Dieb stiehlt hochwertige Werkzeuge aus Fahrzeug

Ein Baustellenfahrzeug ist am Montag ins Visier eines Diebes geraten. Der unbekannte Täter erlangte teure Geräte, nun ermittelt die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr mehrere hochwertige Baustellenwerkzeuge aus einem in der Bayerstraße an der Ecke zur Flemingstraße abgestellten Baustellenfahrzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schätzt sie den Wert der Beute auf etwa 700 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)