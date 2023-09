Unbekannte zünden Prospekte in einen Briefkasten im Augsburger Hochfeld an

Im Augsburger Hochfeld haben Unbekannte Werbeprospekte, die in einem Briefkasten steckten, in Brand gesetzt.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag zwischen 14 Uhr und 22.45 Uhr Werbeprospekte in einem Briefkasten in der Von-Richthofen-Straße im Hochfeld angezündet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)