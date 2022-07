Parken bei der Kanu-WM: Hier können Sie Fahrrad oder Auto abstellen

An der Wettkampfstrecke der Kanu-WM am Eiskanal gibt es zwei Stellflächen für rund 1000 Fahrräder. Die Anfahrt ist mit auch mit Tram und Pkw möglich.

Am Dienstagabend wird die Kanu-WM in Augsburg mit einer großen Feier auf dem Rathausplatz offiziell eröffnet. Ab Mittwoch geht es dann am Eiskanal rund: 380 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen treten in zehn Medaillen-Entscheidungen gegeneinander an. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit dem Fahrrad zur Wettkampfstrecke fahren, seien 1000 zusätzliche Fahrradparkplätze geschaffen worden, informiert WM-Pressechef Hermann Schmid. "500 befinden sich am Kegelzentrum und weitere 500 am Blumenpavillon am Hochablass."

Kanu-WM in Augsburg: Parkplätze für Autos befinden sich am Kuhsee

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, fährt mit der Linie 6 in Richtung "Friedberg West P+R" und steigt an der Haltestelle Eiskanal aus. Von dort aus müssen etwa zehn Minuten Fußweg zurückgelegt werden. Die Tickets für die Kanu-WM gelten auf der Hin- und Rückfahrt gleichzeitig als Fahrkarte für Bus und Tram der Stadtwerke. Für diejenigen, die mit dem Auto zur Kanu-WM fahren wollen, empfiehlt Hermann Schmid die Parkplätze am nahe gelegenen Kuhsee. "Allerdings sind die bei dem Wetter schnell belegt, weil dort natürlich auch die Badegäste parken." (ziss)

