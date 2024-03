Augsburg

vor 41 Min.

Keine Parkplätze an der Kongresshalle: "Neue Lösung muss her"

Plus Durch das marode Kongressparkhaus am Wittelsbacher Park fehlen viele Parkplätze. Anwohner sind verärgert und schlagen Alternativen vor.

Von Arne Seyffert

Es ist ruhig zur Mittagszeit im Wittelsbacher Park. Ein paar Vögel zwitschern in den Ästen und Kinder toben in der nicht weit entfernten Grundschule. Wochentags sind noch einige der Parkplätze frei - was sich bald ändern wird. Durch das seit langem wegen Einsturzgefahr geschlossene Kongressparkhaus fehlen nicht nur Parkplätze für Parkbesucherinnen und -nesucher, sondern auch für Hotelgäste. Alle, die in der Nähe des Parks ihr Auto abstellen möchten, um in den Park zu gelangen, müssen auf das Antonsviertel zurückgreifen. Das sorgt für Ärger bei den Anwohnerinnen und Anwohnern.

Aber auch denjenigen, die es eilig haben, ist die Parkhausruine ein Dorn im Auge: "Es raubt mir so viel Zeit, mein Auto irgendwo zu parken. Man muss wirklich Glück haben", sagt Thomas Hummel aus Innigen, der im angrenzenden Dorint-Hotel einen Termin hatte. Das Parkhaus sei früher schon keine Augenweide gewesen, aber irgendwo müssten die Autos ja parken. Hummel kritisiert, dass es keine Alternative gäbe. Schon in den Morgenstunden sind die Straßen des Antonsviertels zugeparkt.

