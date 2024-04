Augsburg-Kriegshaber

15:36 Uhr

Sofa auf Caféterrasse angezündet? Polizei ermittelt nach Feuer

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Terrasse eines Cafés in der Ulmer Straße in Kriegshaber in Augsburg ist von unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Ermittler haben einen Verdacht.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag die Terrasse eines Cafés in der Ulmer Straße beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandlegung aus und weisen darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fing gegen 15 Uhr zunächst ein Plastiksofa Feuer, das dann auch auf die Terrasse übergriff. "Verletzt wurde dabei niemand", heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (jaka)

