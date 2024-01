Unbekannter montiert an Auto Kennzeichen ab

Ein unbekannter Täter hat in Augsburg-Lechhausen das Kennzeichen eines Autos gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Auto, das in der Zietenstraße im Stadtteil Lechhausen parkte, geriet in das Visier eines Unbekannten. Laut Polizei wurde das Kennzeichen des Fahrzeugs am Donnerstag in der Zeit von Mitternacht bis 7.30 Uhr entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)