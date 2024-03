Autofahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Eine Karambolage im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler suchen nach einem noch unbekannten Mann.

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag in der Hoferstraße an der Ecke zur Weißstraße gekommen. Gegen 17 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer in der Hofer Straße in südliche Richtung unterwegs. "Auf Höhe der Weißstraße wollte der 40-Jährige wenden, dabei fuhr ihm ein bislang unbekannter Autofahrer von hinten auf", berichtet die Polizei. Nach dem Zusammenstoß stieg der bislang unbekannte Autofahrer den Angaben zufolge kurz aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise. (jaka)