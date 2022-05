Polizei muss mehrfach bei aggressiven Verhalten im Nachtleben eingreifen

Am Wochenende musste sich die Polizei um Streitigkeiten und Schlägereien kümmern. Nicht selten war Alkohol mit im Spiel.

Im Augsburger Nachtleben floss an diesem Wochenende wieder reichlich Alkohol. Das blieb nicht ohne Folgen. Es kam zu einigen aggressiven Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten, bei denen die Polizei einschreiten musste.

So kam es am Samstag, gegen 1.10 Uhr, in einer Diskothek in der Maximilianstraße zu einem Streit zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Laut Polizei ging der 42-Jährige unvermittelt auf den Türsteher los, der die Streitigkeit schlichten wollte und verpasste diesem einen Kopfstoß. Der Angreifer wurde daraufhin durch mehrere Türsteher bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten wurden sofort von dem 42-Jährigen beleidigt und bedroht. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung sollte der Mann in den Polizeiarrest gebracht werden. Er weigerte sich jedoch in das Polizeifahrzeug zu steigen und versuchte schließlich nach einem Beamten zu treten. Im Polizeiarrest verweigerte er zunächst einen Alkoholtest. Später konnte einer vorgenommen werden. Der Wert: mehr als 2,3 Promille.

24-jähriger Angreifer zieht sich eine Platzwunde am Auge zu

Ein 41-Jähriger befand sich am Samstag, gegen 2.25 Uhr, in einer Bar in der Spitalgasse, als er aufgrund seiner Alkoholisierung vor die Tür ging, um einmal frische Luft zu schnappen. Kurze Zeit später kam ein 24-Jähriger laut Polizeibericht ebenfalls aus der Bar, sprang den 41-Jährigen unvermittelt an und biss diesen mehrfach in den Arm und in den Bauch. Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung, weil sich der 41-Jährige wehrte. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten. Der 24-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Auge und eine Beule am Kopf zu. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Der 41-Jährige, der nur leichte Blessuren davontrug, gab an, sich selbst zu einem Arzt zu begeben.

Ein Security-Mitarbeiter brachte eine 25-Jährigen am Sonntag, gegen 1 Uhr, aus einer Diskothek in der Maximilianstraße, da er sich sehr aggressiv gegenüber anderen Gästen und dem Personal verhielt. Da der Mann sich nicht beruhigte wurde er durch eine Polizeistreife in den Polizeiarrest gebracht. Auf dem Weg verbiss er sich im Oberarm einer Polizeibeamtin, eine Verletzung konnte jedoch durch die Jacke verhindert werden. Vor der Arrestzelle versuchte der 25-Jährige die Beamten "abzuschütteln" und schlug dabei seine gefesselten Arme wild hin und her. Währenddessen beleidigte der Mann die Polizeibeamten und bedrohte sie. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Uneinsichtiger Gast schlägt im Polizeiarrest mit dem Kopf gegen die Wand

Zu einer Auseinandersetzung kam es auch am Samstag, gegen 2.35 Uhr, im Eingangsbereich einer Kneipe im Barthshof. Dort hielt sich ein 18-Jähriger auf, der dort wenige Tage zuvor aber ein Hausverbot bekam. Als er aufgefordert wurde, das Gebäude zu verlassen, zeigte sich der junge Mann aggressiv und uneinsichtig, verließ jedoch letztlich die Kneipe. Durch eine Polizeistreife konnte der 18-Jährige im Nahbereich angetroffen werden, hier zeigte er sich weiter uneinsichtig und gab an, in die Kneipe zurückkehren zu wollen, um jemanden zu schlagen. Da er sich weiterhin nicht von seinem Vorhaben abbringen ließ, wurde der Mann in den Polizeiarrest gebracht. Dort beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und schlug anschließend mehrfach seinen Kopf gegen die Wand. Da er damit nicht aufhörte, wurde er schließlich durch den Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus Augsburg gebracht. (ziss)