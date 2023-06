Augsburg

Pow-Wow-Filiale im ehemaligen Commerzienrat ist jetzt geöffnet

Plus Das Lokal Commerzienrat in der Augsburger Fußgängerzone hat schon länger geschlossen. Nach Umbauarbeiten ist nun wieder offen. Was die neuen Betreiber vorhaben.

Von Theodor Döbler

Das Pow Wow in der Fuggerstraße, am Eingang zum Stadtmarkt, ist als Treffpunkt junger Menschen bekannt. Nur gut 200 Meter von dort entfernt hat das Augsburger Szenecafé nun eine zweite Filiale eröffnet - im ehemaligen Commerzienrat in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Dort testen die Betreiber ein neues Konzept, das ein wenig wie eine Kombination aus Commerzienrat und Pow Wow anmutet.

Es war eine Augsburger Institution: 25 Jahre lang befand sich im Riegele-Haus am Königsplatz das Gasthaus Commerzienrat. Gastronom Günter Fritsch, auch Commerzienrat Günni genannt, hat die Kneipe mit Leidenschaft geführt. Vor knapp zwei Jahren gab er sie dennoch auf. Seit vergangenem Donnerstag ist wieder Leben in den Räumen. Es wird wieder Bier ausgeschenkt - und doch hat sich einiges geändert. Das Bier wird mit Burgern ergänzt, die alte Gaststätte erscheint mit Musik und neuer Einrichtung in neuem Licht. Auf der Bürgermeister-Fischer-Straße stehen Tische und junge Kellner tragen Getränke durch den wuchtigen Eingang. Ein Transparent prangt über der Tür: "JAB" steht darauf.

