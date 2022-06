Rundgang auf dem Modular-Festival: Tattoos, Giant Rooks und Baumstämmle

Die Besucherinnen und Besucher des Augsburger Modular-Festivals freuen sich auf unterschiedliche Bands und Angebote. Einige lassen sich auf dem Gelände auch mit einem vergänglichen Tattoo tätowieren.

Bereits am Einlass zum Festivalgelände tanzen die Besucherinnen und Besucher zum Teil zu den herüberschallenden Beats. Unter ihnen sind auch Klara und Selma. Man merkt ihnen die Vorfreude auf den Abend an. Klara erzählt: „Ich freue mich einfach auf eine gute Zeit, bisschen abdancen mit meinen Freunden, die ich lange nicht gesehen habe. Ich glaube, es wird einfach geil, selbst wenn es regnet.“ Ihre Freundin Selma sagt, sie freue sich am meisten auf die Band Giant Rooks, die am Samstag auftritt.

***

47 Bilder Endlich wieder Modular! Das sind die Bilder vom ersten Festival-Tag Foto: Silvio Wyszengrad

Auf leuchtend gelben Tafeln prangen die unzähligen Tattoo-Motive in schwarzer und bunten Farben, davor stehen junge Menschen, beugen sich vor, um ein Motiv genauer zu betrachten, oder beratschlagen sich mit ihren Freundinnen und Freunden über die Auswahl. Der Airbrush-Tattoo-Stand von Oliver Kinzelmann ist beliebt, im Akkord sprüht er Tattoos auf Unterarme, Bäuche und Rücken. Ein Airbrush-Tattoo halte etwa zwei bis fünf Tage - je nachdem wie oft man sich an der Stelle des Tattoos wäscht. Normalerweise sei das beliebteste Motiv das Unendlich-Zeichen, erzählt er, auf dem Modular sei aber ein feines Tribal am gefragtesten. Seine Kundinnen und Kunden sind vor allem Jugendliche, die sich noch kein bleibendes Tattoo stechen lassen dürfen und sich eines sprühen lassen „um die Eltern zu schocken oder cool zu sein“, sagt Kinzelmann. So wie Charlize und Lara. Die beiden 17-Jährigen haben sich für ihr Airbrush-Tattoo das gleiche Motiv, einen Schwarm filigraner Schmetterlinge, ausgesucht. Lara sagt: „Ein echtes Tattoo habe ich leider noch nicht, aber wenn ich 18 bin dann lasse ich mir eins stechen.“ Auch Katrin Fuchs hat sich bei Oliver Kinzelmann ein Tattoo auf den Oberarm sprühen lassen. Sie sagt: „Ich habe bei der Auswahl drauf geachtet, dass ich es bei der Arbeit tragen kann.“

Der Oberarm von Katrin Fuchs ziert nun ein Airbrush-Tattoo. Foto: Luisa Sako

***

An einem der Stehtische vor der Bühne stehen Alex und Leni. Die 26-Jährige Alex freut sich auf Haiyti, der ebenfalls am Samstag performt. Für die 20-Jährige Leni ist es das erste Festival, das sie in Augsburg besucht. Sie ist erst im Oktober hergezogen. Im Bereich vor der Bühne halten sich am Freitagnachmittag noch nicht sehr viele Besucherinnen und Besucher auf. Leni meint: „Es ist schade, dass jetzt noch nicht so viel los ist. Die Künstler legen sich voll ins Zeug und dann stehen da so 30 Leute, das ist schade.“

***

Unter dem Bogen zwischen dem Ofenhaus und dem Gaskessel schlendern der 25-Jährige Benni und zwei Freunde an der Hauptbühne vorbei. Die jungen Männer schwärmen vom Auftritt von Levarr. Ein paar Acts auf der Hauptbühne hätten ihnen gefallen, die Namen der Interpreten wissen sie nicht mehr. Sie waren auch schon bei den zahlreichen Essständen gesessen. Benni hat in der Hand noch eine Tüte mit Gebäck. Es ist ein „Baumstämmle“. „Das ist für meinen Geschmack zu süß“, sagt er. Dann ziehen sie weiter in Richtung Techno-Bühne.