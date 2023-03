Schwer vermittelbare Hunde im Tierheim: Casper erhält eine Chance

Kaleo, Tyson und Casper leben nach wie vor im Augsburger Tierheim. Zumindest für einen gibt es nun die Aussicht auf ein neues Zuhause: Jemand hat sich gemeldet.

Im Augsburger Tierheim warten viele Hunde mit komplizierter Vorgeschichte auf einen neuen Ort zum Leben. Kaleo, Tyson und Casper gehören zu diesen schwer vermittelbaren Hunden, über die wir zuletzt berichtet haben. Casper, einer von ihnen, hatte kein leichtes Leben. Seine früheren Besitzer wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben und setzten ihn aus. Seit knapp einem halben Jahr lebt er deswegen im Augsburger Tierheim. Doch jetzt ergibt sich für ihn die Chance auf ein neues Zuhause.

Situation im Augsburger Tierheim hat sich nicht verändert

Seit Kurzem gibt es Interessenten, die Casper möglicherweise aufnehmen wollen. Den Schäferhund lernen die potenziellen neuen Besitzer seit vergangenem Wochenende kennen. Anfang kommender Woche ist ein erster gemeinsamer Spaziergang geplant. Auch an dem unruhigen Kaleo bestand Interesse. Die möglichen Abnehmer kommen allerdings vorerst nicht infrage, weil sie zu unerfahren sind.

Die Perspektiven der anderen schwer vermittelbaren Hunde sind weniger vielversprechend. An ihrer Situation hat sich nichts geändert, teilt das Augsburger Tierheim mit. Verwundert sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber allerdings nicht. Die Gründe für die langen Aufenthalte im Tierheim sehen sie bei Hund und Mensch: Die meisten Menschen sind laut Tierheim nicht bereit, genügend Zeit in die Hunde zu investieren, oder es mangelt an der nötigen Erfahrung im Umgang mit den Hunden.

Viele Hunde sind wegen komplizierter Vorgeschichte schwer zu vermitteln

Die Hunde wiederum haben ihr eigenes, oft schweres Päckchen zu tragen: Entweder bringen sie gesundheitliche Probleme mit sich oder legen ein aggressives Verhalten an den Tag. In beiden Fällen müssen potenzielle Hundebesitzer mit teilweise hohen Kosten rechnen. Ein Wesenstest für einen Kategorie-2-Hund, wie es etwa die kanarische Dogge Tyson ist, kann zum Beispiel mehrere Hundert Euro kosten. Das schreckt viele Leute ab. Doch trotz der schwierigen Umstände gibt es bei vielen Tieren im Augsburger Tierheim immer wieder Anlass zur Hoffnung - wie nun auch der Fall von Casper zeigt.