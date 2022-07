Sieben Freizeit-Tipps: Was Sie am Wochenende in Augsburg erwartet

In Augsburg finden auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Wir haben ein paar Vorschläge gesammelt – von Straßenkunst bis Jazzkonzert.

Neben der Kanu-WM ist am Wochenende in Augsburg noch vieles mehr geboten - teils als Begleitprogramm des Wettbewerbs, teils auch unabhängig davon. Wir haben sieben Tipps zusammengestellt, was Sie von Freitag bis Sonntag in der Stadt unternehmen können.

Veranstaltungen am Wochenende in Augsburg: La Strada lockt in Innenstadt

La Strada (Freitag bis Sonntag, Innenstadt): 17 Künstlerinnen und Künstler sind in diesem Jahr wieder bei dem internationalen Straßenkünstlerfestival dabei. Die Besucherinnen und Besucher erwartet spektakuläre Akrobatik, Musik, Kabarett und vieles mehr. Die Innenstadt Augsburgs macht dabei den besonderen Flair des Festivals aus. Los geht es Freitag ab 17 Uhr, Samstag um 16 Uhr und Sonntag schon ab 14 Uhr. Die Spielorte sind Martin-Luther Platz, Fuggerplatz, Unter dem Bogen, beim Manzù-Brunnen, im Park des Königsplatzes und am Sonntag auch auf dem Rathausplatz. Eintritt frei.

Dschungelnacht im Zoo (Freitag, Brehmplatz 1): Unter dem Motto "Es wird endlich wieder wild" lädt der Zoo Augsburg zur Dschungelnacht ein. Ab 17.30 Uhr geht es los. Verschiedene Artisten, wie Stelzenläufer, Ballonkünstler und Jongleure, treten auf. Darüber hinaus gibt es für Kinder eine Bastelecke und Kinderschminken. Bei Dämmerung verwandelt sich der Park durch zahlreiche Lichter in eine romantisch-schöne Kulisse. Eintritt: Erwachsene 16 Euro, Kinder bis 15 Jahre zehn Euro.

Modular goes Rathausplatz (Freitag, Rathausplatz): Als Teil des kulturellen Rahmenprogramms zur Kanu-Weltmeisterschaft präsentiert der Stadtjugendring einen kleinen Ableger des Modularfestivals. Zwischen 14 und 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Rollschuhdisco zu Musik aus den Genres Disco, 80's, Funk und Italo ihre Runden drehen. Außerdem wird eine kleine Skate-Rampe aufgebaut, auf der Skateboard-Schnupperkurse stattfinden. Ab 19 Uhr treten Künstlerinnen und Künstler mit Hip-Hop- und RnB-Musik auf. Eintritt frei

Water and Sound-Festival (Samstag, Im Annahof): Musik aus Mazedonien, Ghana, der Türkei und Augsburg wird ab 19 Uhr im Annahof präsentiert. Zu Beginn spielen Zilan und Aylin anatolische Klänge aus Augsburg und der Türkei. Darauf folgt der ghanaische Sänger Alogte Oho, der Gospel mit Jazz und Reggae verbindet. Den Abschluss bildet die Balkan-Brass-Band Kocani Orkestar aus Mazedonien. Eintritt frei

Molass (Samstag, Brunnenhof des Zeughauses): Beim Augsburger Jazzsommer tritt die Gruppe Molass um 20 Uhr im Zeughaus auf. Sie macht Musik, die laut Veranstalter einer surrealen Metamorphose gleicht und Gegensätzliches verbindet. Altmodisch märchenhafte Klänge und moderne Neo-Soul-Sounds verschmelzen. Die Gruppe verkörpert als eine der wenigen deutschen Combos diesen Stil erfolgreich auf Festivals und Wettbewerben in Europa. Tickets ab 18 Euro

Kleine Friedenstafel (Sonntag, Helmut-Haller-Platz): Die kleine Friedenstafel ist Teil des Kulturprogramms zum Augsburger Friedensfest. Dort können sich Besucherinnen und Besucher zwischen 11 und 14 Uhr nach einer gemeinsamen Mahlzeit über die bauliche Zukunft des Helmut-Haller-Platzes und die Arbeit der sozialen Einrichtung beTreff informieren. Eintritt frei

Nachtführung zur Ausstellung "unendlich still" (Freitag, Treffpunkt am Parkplatz des Protestantischen Friedhofs): Pfarrer Thomas Schmeckenbrecher führt um 21 Uhr durch die Leuchtkunstinstallation "Sein oder Nichtsein - Was ist der Mensch 2022?" der Künstlerin Stefanie Unruh auf dem protestantischen Friedhof. Eintritt frei