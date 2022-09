Augsburg

07:00 Uhr

Sind Dirndl und Lederhose auf dem Plärrer Pflicht? Das sagen die Besucher

Plus Tracht ist auf dem Volksfest noch immer hoch im Kurs. Worauf die Besucher des Augsburger Herbstplärrers dabei achten.

Von Rafaela Leirich

Vor dem Festzelt kühlt die Temperatur ab, drinnen kocht die Stimmung. Mit einer Maß Bier in der Hand wippen viele Besucher des Augsburger Herbstplärrers zur Festzelt-Musik. Die Reihen der Bierbänke sind abends gefüllt, die meisten Leute tragen Tracht. In den letzten Jahren sehe man immer mehr Dirndl und Lederhosen anstatt der Alltagskleidung, sagt Dieter Erlinger. Er ist Standbetreiber der Augsburger Mandelbrennerei Erlinger, seit 30 Jahren ist er mit seiner Bude auf dem Augsburger Plärrer vertreten. "Früher kamen überwiegend Familien", sagt Erlinger. Über die Jahre kämen mehr Jugendliche und junge Erwachsene. Erlinger komme es so vor, als ob Tracht bei den jüngeren Besuchern Pflicht sei.

