Stadt Augsburg will Solaranlagenbau auf Denkmälern erleichtern

Bedingung ist, dass die Photovoltaikmodule unauffällig ins Dach integriert werden. Denn auch das Stadtbild soll bewahrt werden.

Die Stadt Augsburg will die Errichtung von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtern. Eine Richtlinie soll in absehbarer Zeit politisch im Stadtrat diskutiert werden. "Augsburg wäre mit der Richtlinie Vorreiter in Bayern. So soll Fortschritt ermöglicht und dabei gleichzeitig das historische Stadtbild bewahrt werden", so Baureferent Gerd Merkle (CSU).

Solarmodule müssen Farbe der Dachziegel haben

Eine Vorgabe: Bei Dächern, die von der Straße aus sichtbar sind, müssen die Solarelemente unauffällig ins Dach integriert werden. Unter anderem müssen sie die Farbe der Dachziegel haben und flächenbündig in die Dachfläche eingebaut werden. Inzwischen bieten Hersteller rot gefärbte Solarmodule oder Solar-Dachziegel an. Die Solarziegel werden anstatt der bestehenden Dacheindeckung auf den Dachstuhl gelegt.

Pilotphase erfolgreich

Bisher habe das Thema keine allzu große Rolle gespielt, so die Stadt. Im Zuge der Energiedebatte und angesichts steigender Strompreise sei das Interesse bei Eigentümern von denkmalgeschützten Bauten mit teils kleinen Dächern aber gestiegen. Seit Ende 2021 wurde der Entwurf einer Richtlinie erarbeitet, seit einem halben Jahr werden Anlagen auch in denkmalgeschützten Bereichen testweise vermehrt zugelassen. In der Testphase im vergangenen halben Jahr seien rund 60 Anfragen beantwortet worden. In vier Fällen wurde eine Photovoltaik-Anlage zugelassen, weitere neun Anträge seien in Bearbeitung. Vom öffentlichen Raum aus ist keine der bisher gebauten Anlagen sichtbar.

Photovoltaik-Anlagen auf besonderen Einzelbaudenkmälern – etwa dem Rathaus – bleiben nach dem Richtlinienentwurf verboten. Bei Dachflächen, die von der Straße aus nicht einsehbar sind, genügt eine farbliche Anpassung und eine einheitliche Anordnung.

In der Innenstadt mit ihren Baudenkmälern und ensemblegeschützten Gebieten findet sich Photovoltaik bisher nur vereinzelt. In der Vergangenheit wurden bereits Genehmigungen für die Flachdächer von Stadtbücherei und Kreissparkasse erteilt. Von der Straße aus sind sie nicht sichtbar. (skro)

